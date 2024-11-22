Москва, 22 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Безрассудные решения западных стран, которые производят и поставляют ракеты Киеву, не останутся без реакции со стороны России, заявил в ходе брифинга 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны», — сказал Песков журналистам.

Официальный спикер Кремля добавил, что свои возможности российская сторона уже «чётко продемонстрировала». Дальнейшие ответные действия, если предупреждения Москвы не воспримет Запад, будут приняты, заключил Песков.

Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары западным оружием. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к личному составу и россиянам.

Глава государства напомнил, как 19 ноября шестью американскими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки британскими системами Storm Shadow и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. В результате цели атаки не достигнуты.

Российский лидер добавил, что в том числе была испытана новейшая ракетная система средней дальности — баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, названная разведчиками «Орешник». Испытания прошли успешно, цель была достигнута, заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент РФ утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении России.