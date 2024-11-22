Киев, 22 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Мобилизация и отправка узконаправленных военных специалистов Украины в пехоту говорит о фиаско в управлении страной, пишет журнал Strategic Culture.

ИА Регнум

«Украина теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах, вместо того чтобы поддерживать то, что всё ещё функционирует на её оборонно-промышленных комплексах», — пишет бразильский журналист Лукас Лейроз.

В статье отмечается, что Украина, пытаясь сопротивляться, саботирует саму себя, распуская собственную квалифицированную рабочую силу. По словам автора материала, это свидетельствует не только о провале киевского режима в военной области, но и о более широком «фиаско в управлении страной».

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября американское агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ на 75% сформированы из принудительно мобилизованных граждан. Объём пожертвований ВСУ от частных лиц существенно снизился, что свидетельствует о неверии в успехи украинской армии, отметили также авторы.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.