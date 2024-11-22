Калуга, 22 ноября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила в Калужской области ночью и утром 22 ноября девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава региона Владислав Шапша.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего сегодня на территории области было уничтожено девять БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на окраине Калуги в ночное время были уничтожены шесть дронов, а к утру — ещё один. Кроме того, ночью был сбит беспилотник в Дзержинском районе.

Ещё один БПЛА обезвредили утром на границе Калужской и Брянской областей. По предварительной информации, которую предоставил Шапша, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

К местам падения обломков беспилотников прибыли оперативные группы. Губернатор напомнил жителям, что в случае обнаружения фрагментов БПЛА следует незамедлительно информировать экстренные службы. Помимо этого, он призвал население не приближаться и не трогать найденные обломки.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября на окраине города Людиново в Калужской области взорвался беспилотник. В результате детонации были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств. Никто не пострадал.

Утром 22 ноября Министерство обороны России проинформировало, что в трёх регионах РФ было обезврежено 23 беспилотника ВСУ. Согласно сведениям ведомства, над Брянской областью силы ПВО сбили 12 дронов, над Калужской — девять, а над Курской — два.