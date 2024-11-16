Калуга, 16 ноября, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Взрыв беспилотника произошёл на окраине города Людиново в Калужской области. Об этом утром 16 ноября сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил губернатор Калужской области, в результате взрыва повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств. Пострадавших нет, серьёзных повреждений инфраструктуры удалось избежать. На месте происшествия работает оперативная группа.

«Дал поручение главе администрации района Стефану Перевалову организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости», — добавил Шапша.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области.

Помимо этого, в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над территорией Курской области, а вечером 15 ноября средства ПВО в течение часа сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью.