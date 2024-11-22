Брянск, 22 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. По меньше мере 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских сил были сбиты к утру 22 ноября над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Алексей Куденко/РИА Новости

В своём Telegram-канале губернатор отметил, что дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). При этом шесть из них военные нейтрализовали в ночное время.

Во всех случаях, по информации Богомаза, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, утром 22 ноября Министерство обороны России проинформировало, что ночью в трёх регионах РФ было обезврежено 23 беспилотника ВСУ. По данным ведомства, над Брянской областью силы ПВО сбили 12 дронов, над Калужской — девять, а над Курской — два.

10 ноября Александр Богомаз сообщал, что несколько нежилых строений в Брянске загорелись после атаки БПЛА.