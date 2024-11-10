Брянск, 10 ноября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Несколько нежилых строений в Брянске загорелись после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом утром 10 ноября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Богомаз добавил, что информация о последствиях уточняется. На месте инцидента работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на воскресенье российские военные отразили атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область. По информации губернатора региона, на данный момент в небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны Министерства обороны обнаружены и уничтожены в общей сложности 17 вражеских БПЛА.

Также в течение ночи средствами радиоэлектронной борьбы обезврежены три украинских дрона самолётного типа в Ростовской области. По словам врио главы региона Юрия Слюсаря, по предварительной информации, никто не пострадал.