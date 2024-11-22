Испытание баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении стало ответом на запуск вражеских ракет по военным объектам на территории России, произведённый 19 и 21 ноября, заявил накануне президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что комбинированный удар по одному из украинских объектов оборонно-промышленного комплекса Вооруженные Силы России нанесли после того, как враг направил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США в Брянскую область, а также задействовал британские системы Storm Shadow и американские HIMARS в ходе комбинированной ракетной атаки на Курскую область. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1002-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Владимир Путин

По словам главы государства, средств противодействия «Орешнику» на сегодняшний день не существует: ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду. Российский лидер считает, что Россия вправе отвечать решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий со стороны стран, которые позволяют применять своё оружие против российских объектов.

Напомнив, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, Владимир Путин также подчеркнул, что страна и сейчас готова решать все спорные вопросы мирными средствами.

«Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — заявил российский лидер.

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