Москва, 22 ноября, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Резко увеличилось число жалоб россиян на блокировку банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом 22 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Согласно информации регулятора, в основном обращения касаются исключения сведений о владельцах счетов из базы данных Центробанка, которая содержит сведения о мошеннических операциях и получателях денег. На долю таких жалоб приходится 28% в общем количестве обращений на тему мошенничества.

«По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тыс. клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было 2,9 тыс. (вдвое меньше)», — отметили в статье.

В большинстве случаев обратившиеся для исключения из базы данных получают отказ в восстановлении доступа к счетам, поскольку по операциям этих клиентов банки подтвердили признаки мошенничеств.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 25 июля действует новый механизм возврата банками денег, похищенных мошенниками у граждан. После получения заявления от клиента о возврате средств у кредитных организаций есть 30 дней, чтобы проверить поступившее обращение и перечислить деньги. Банк будет обязан вернуть средства, если он допустил перевод денег на мошеннический счёт, который ЦБ РФ внёс в специальную базу о случаях мошеннических операций.

Эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев заявил, что мошенники постараются увеличить список лиц, которые ещё не были замечены в подозрительных операциях. По его словам, ЦБ РФ не просто стремится актуализировать перечень лиц, переводы которым должны быть заморожены, но и желает, чтобы финансовые организации пользовались для борьбы с мошенниками современными технологиями.