Москва, 21 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили дальнобойное оружие Запада против России, заявил в своём обращении 21 ноября президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчёркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран производителей такого оружия невозможно», — сказал президент.

Как отметил глава государства, 19 ноября противник выпустил по российской территории шесть ракет ATACMS, 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

Российский лидер также добавил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили указанные атаки. В результате цели, которые ставил перед собой противник, очевидно были не достигнуты, заключил президент.

Как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар по территории Брянской области шестью ракетами. Российские расчёты систем С-400 и «Панцирь» сбили пять американских баллистических ракет ATACMS, шестая была повреждена.

21 ноября оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Также российские силы противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников ВСУ.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта. Официальный спикер Кремля также заявил, что США используют Украину «как инструмент в своей войне с Россией».