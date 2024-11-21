Москва, 21 ноября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. «Роскосмос» показал фото обрушившегося 21 ноября на Москву шторма, которое сделал спутник «Метеор-М» из космоса. Соответствующий кадр опубликован в Telegram-канале корпорации.

Роскосмос

«Спутники «Роскосмоса» следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности», — сказано в публикации.

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы о сильных порывах ветра. Также, согласно прогнозам, 21 ноября выпадет до половины месячной нормы осадков.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что вечером в столице ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром, который местами достигнет 25 м/с. Синоптик уточнил, что такие сильные порывы ветра могут стать причиной падения деревьев, определённых конструкций, а также повреждения кровли крыш и обрыва линий электропередачи.

По его словам, пика шторм достигнет во временном промежутке с 17 до 22 часов по московскому времени, а затем постепенно затихнет.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Тишковец заявил, что в Центральной России ожидается мягкая и снежная зима. Он добавил, что самый холодный сезон в году наступит на этой территории только в декабре.