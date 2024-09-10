Киев, 10 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украина согласна на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями. Об этом 10 сентября на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает», — сказал он.

Шмыгаль также заявил, что Украина проводит транзит нефти, которая принадлежит европейской компании, а не российской, и получает за это рыночную цену.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина продолжит транзит российской нефти в Европу до конца 2029 года.

При этом перед этим Подоляк заявил, что Украина намерена прекратить транзит газа и нефти из России в Евросоюз с 1 января 2025 года. В случае, если какая-либо из стран посчитает необходимым получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев будет готов принять участие в транзите, добавил он.

18 июля Украина заблокировала поставки нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что действия украинских властей не что иное, как экономическая война с жителями республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой давить на руководство и на жителей европейских стран. Поступок Киева в очередной раз показывают его полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

Главред портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич в беседе с ИА Регнум отметил, что прекращение поставок в Венгрию может привести к остановке двух нефтеперерабатывающих заводов в республике.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.