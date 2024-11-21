Москва, 21 ноября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Московские медики спасли жизнь беременной пациентки с редкой патологией и двух её детей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Департамент здравоохранения города Москвы

«Несколько месяцев назад столичные врачи вовремя обнаружили опасную патологию у пациентки — аневризму маточной артерии, которая могла разорваться в любой момент. На протяжении двух месяцев опытные специалисты работали над сохранением беременности. Им удалось пролонгировать её, провести кесарево сечение, а затем успешно выходить малышей», — приводятся её слова на сайте мэрии.

Ракова уточнила, что девушку спасли врачи перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г. М. Савельевой. По её словам, развитию таких центров в столице уделяется особое внимание. Сейчас их шесть во всём городе, и они расположены при роддомах и многопрофильных больницах, что позволяет оказать скорую и своевременную помощь беременным и новорождённым.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Ракова рассказала, что в Москве врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского сумели спасти 38-летнего мужчину с одновременно возникшими инфарктом и инсультом. Заммэра уточнила, что в Москве с 2013 года реализуется программа развития инфарктной сети для оперативной помощи пациентам.

5 ноября Ракова сообщила, что столичные врачи восстановили 60-летнему пациенту три клапана сердца из четырёх в ходе операции во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева в Москве. Ракова отметила, что новый стандарт экстренной помощи продемонстрировал свою эффективность. По её словам, тысячи жизней удаётся спасать благодаря постоянному обучению персонала, быстрой диагностике, слаженной оперативной работе и комплексному подходу.