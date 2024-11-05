Москва, 5 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Врачи восстановили 60-летнему пациенту три клапана сердца из четырёх в ходе операции во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева в Москве, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Она рассказала, что после медицинской процедуры мужчине сразу стало лучше.

«Эффект от проведённой операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка, и он снова смог лежать без чувства дискомфорта», — сказала Ракова, которую цитирует пресс-служба московской мэрии.

Уточняется, что до операции пациент жаловался на выраженную одышку, достигающую удушья. Врачи диагностировали у него инфекционный эндокардит, провоцирующий разрушение клапанов сердца.

Также выяснилось, что у больного врожденный порок сердца, а последние несколько месяцев он без врачебной помощи пытался вылечиться от воспаления легких. Восстановление организма после операции заняло две-три недели, после чего пациент вернулся к привычному образу жизни.

Ракова отметила, что новый стандарт экстренной помощи продемонстрировал свою эффективность. По её словам, тысячи жизней удаётся спасать благодаря постоянному обучению персонала, быстрой диагностике, слаженной оперативной работе и комплексному подходу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Москве врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии. Медики уточнили, что такой клапан ставят подросткам, которым в младенчестве делали коррекцию некоторых врождённых пороков сердца. Первыми пациентами, перенёсшими операцию, стали подростки 15 и 16 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что они чувствуют себя хорошо, их выписали из стационара через несколько дней после медицинской процедуры.

В середине февраля глава российской столицы проинформировал, что четыре флагманских медицинских центра в городе приняли более 150 тысяч пациентов. При этом свыше 30 тысячам из них были проведены экстренные операции. Всего в Москве власти решили открыть шесть флагманских центров.