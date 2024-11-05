Во флагманском центре Москвы врачи восстановили пациенту три клапана сердца
Москва, 5 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Врачи восстановили 60-летнему пациенту три клапана сердца из четырёх в ходе операции во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева в Москве, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что после медицинской процедуры мужчине сразу стало лучше.
«Эффект от проведённой операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка, и он снова смог лежать без чувства дискомфорта», — сказала Ракова, которую цитирует пресс-служба московской мэрии.
Уточняется, что до операции пациент жаловался на выраженную одышку, достигающую удушья. Врачи диагностировали у него инфекционный эндокардит, провоцирующий разрушение клапанов сердца.
Также выяснилось, что у больного врожденный порок сердца, а последние несколько месяцев он без врачебной помощи пытался вылечиться от воспаления легких. Восстановление организма после операции заняло две-три недели, после чего пациент вернулся к привычному образу жизни.
Ракова отметила, что новый стандарт экстренной помощи продемонстрировал свою эффективность. По её словам, тысячи жизней удаётся спасать благодаря постоянному обучению персонала, быстрой диагностике, слаженной оперативной работе и комплексному подходу.
Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Москве врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели первую в России операцию по транскатетерной установке усовершенствованного протеза клапана лёгочной артерии. Медики уточнили, что такой клапан ставят подросткам, которым в младенчестве делали коррекцию некоторых врождённых пороков сердца. Первыми пациентами, перенёсшими операцию, стали подростки 15 и 16 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что они чувствуют себя хорошо, их выписали из стационара через несколько дней после медицинской процедуры.
В середине февраля глава российской столицы проинформировал, что четыре флагманских медицинских центра в городе приняли более 150 тысяч пациентов. При этом свыше 30 тысячам из них были проведены экстренные операции. Всего в Москве власти решили открыть шесть флагманских центров.