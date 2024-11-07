Москва, 7 ноября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Москве врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского сумели спасти 38-летнего мужчину с одновременно возникшими инфарктом и инсультом, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«Не так давно пациент с одновременно возникшими инфарктом и инсультом поступил в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Благодаря цифровым сервисам об угрозе инсульта врачи знали ещё до его поступления, а инфаркт выявили в процессе диагностики — врачи слаженно и чётко действовали по единым алгоритмам, разработанным в рамках нового стандарта экстренной помощи», — рассказала она.

Также отмечается, что пациент сейчас чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении.

Ракова уточнила, что в Москве с 2013 года реализуется программа развития инфарктной сети для оперативной помощи пациентам. По словам заммэра, на сегодняшний день в эту сеть входит более 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров, где созданы все условия для диагностики, стабилизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября Ракова сообщила, что столичные врачи восстановили 60-летнему пациенту три клапана сердца из четырёх в ходе операции во флагманском центре больницы имени В. В. Вересаева в Москве. Ракова отметила, что новый стандарт экстренной помощи продемонстрировал свою эффективность. По её словам, тысячи жизней удаётся спасать благодаря постоянному обучению персонала, быстрой диагностике, слаженной оперативной работе и комплексному подходу.

В середине февраля мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что четыре флагманских медицинских центра в городе приняли более 150 тысяч пациентов. При этом более чем 30 тысячам из них были проведены экстренные операции.