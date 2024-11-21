Харьков, Украина, 21 ноября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы создают диверсионный отряд, который хотят ввести в Купянск после его освобождения российскими войсками, заявил 21 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Ashley Chan/Global Look Press

Информация была получена от жительницы, чей сын был задержан военкомами в Харькове. Угрозами (в том числе возбуждения уголовного дела по статье о коллаборационизме) молодого человека заставили согласиться на вступление в указанный диверсионный отряд, рассказал Лисняк.

«Задачей данной группы является уничтожение или временное выведение из строя транспорта, объектов связи, а также сбор информации о дислокации силовых органов Российской Федерации на освобождённых территориях», — сообщил замглавы администрации.

Лисняк также обратился к жителям Харьковской области с просьбой оказать содействие «в скорейшем освобождении от неонацистского режима», установлении мира и правопорядка в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные зачищают промышленную зону в Купянске от украинских сил. Ранее он проинформировал, что подразделения ВС РФ закрепляются на окраинах Купянска.

Начало штурма российскими войсками Купянска является «зловещим знаком» для ВСУ, так как свидетельствует о значительном превосходстве ВС РФ, отметили ранее обозреватели американского журнала Forbes. Украинские войска растянуты на линии фронта на 1300 км и испытывают усталость, при этом российские подразделения перешли к более активным действиям, отмечалось в публикации.

Постепенное освобождение харьковских земель означает в том числе восстановление единства в той части исторической России, которая носила название «Слобожанщина», отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Ярослав Карпиков.