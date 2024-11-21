Москва, 21 ноября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Москве вечером 21 ноября ожидается пятибалльный шторм с сильным ветром, достигающим местами 25 м/с, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В Москве и окрестностях в первой половине дня ветер в порывах задувает до 15–18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17–22 м/с, а местами 25 м/с», — отметил он.

Синоптик уточнил, что такие сильные порывы ветра могут стать причиной падения деревьев, определённых конструкций, а также повреждения кровли крыш и обрыва линий электропередачи. По его словам, пика шторм достигнет во временном промежутке с 17 до 22 часов по московскому времени, а затем постепенно затихнет.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Тишковец заявил, что в Центральной России ожидается мягкая и снежная зима. Он добавил, что самый холодный сезон в году наступит на этой территории только в декабре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчёркивал, что наблюдающееся в России потепление идёт быстрее, чем в среднем в мире. Он заметил, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности. По его словам, в северных широтах процесс потепления происходит в 3,5 раза быстрее.