Байконур, Казахстан, 21 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-29» состоялся на космодроме Байконур, трансляцию запуска ведёт «Роскосмос» в Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Ракета стартовала в 15:22 мск с 31-й площадки космодрома. Полёт пройдёт по двухсуточной схеме. Ожидается, что 23 ноября в 17:36 мск грузовик «Прогресс МС-29» совершит стыковку модулем «Поиск» российского сегмента МКС.

Из материалов «Роскосмоса» следует, что корабль останется на орбите на 186 суток. Он совершит 34 витка вокруг Земли, а путь до станции займёт 50 часов 14 минут.

Грузовик доставит на орбитальную станцию около 2,5 т грузов, в том числе топливо, оборудование и аппаратуру для экспериментов, одежду, воду, питание и медикаменты для экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время на борту МКС работают космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Грузовик «Прогресс МС-29» доставили на космодром Байконур 17 июня.