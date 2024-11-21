Москва, 21 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В России пока сохраняются проблемы с выплатами участникам спецоперации, заявил 21 ноября председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле», — сказал Медведев, его комментарий опубликован в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Зампред отметил важность честного отношения к участникам СВО и проблемам, с которыми они сталкиваются.

Как передавало ИА Регнум 29 февраля, президент России Владимир Путинв послании Федеральному собранию призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

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