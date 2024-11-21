Москва, 21 ноября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Западные страны, распределяющие квоты на выбросы парниковых газов, должны платить России за её вклад в мировую декарбонизацию за счёт самой чистой энергетики и большой площади поглощающих углекислый газ лесов. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Patrick Pleul/Global Look Press

«У нас самая чистая в мире энергетика. Потому что никто не топит газом: они углём топят, а мы — газом. Кроме газа, у нас гидроэлектростанции и атомные. У нас выбросов нет. Второе — у нас самая большая площадь лесов. Это означает, что мы поглощаем углекислый газ — нам его не хватает. Они нам платить должны за то, что мы «чистим» планету. А нам назначают квоты», — сказал он.

Физик уточнил, что западная повестка глобального изменения климата и необходимости декарбонизации является псевдонаучной. По словам Ковальчука, антропогенное происхождение климатических изменений — «липа».

Ранее климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум оценил прогноз о гибели 1 млрд человек из-за изменения климата. Он назвал возможным различные сценарии, при которых количество погибших может оказаться даже большим. В августе 2023 года учёные из Университета Западного Онтарио предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества.

В сентябре 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями. Он добавил, что мировые лидеры должны взять обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу.