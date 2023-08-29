Москва, 29 августа, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Если концентрация углекислого газа в атмосфере Земли начнёт увеличиваться не по экспоненте, а перейдёт в фазу гиперболического роста, то человечество может получить такой рост температуры, что погибших будет даже больше, чем 1 млрд человек. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 августа заявил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.

Ana Fernandez/Global Look Press

Ранее научный журнал Energies опубликовал результаты расчётов, проведённых учёными из Университета Западного Онтарио, которые предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества. А это около 1 млрд человек, если верны прогнозы о росте численности населения до 10,4 млрд.

«Это выглядит как чисто арифметическая операция, — признался Карнаухов. — Поэтому меня настораживает такая точная цифра в 1 млрд человек. Мы ведь не знаем, как именно будет развиваться глобальное потепление, потому что очень многое зависит от деятельности людей, направленной на его предотвращение. Возможны совершенно различные сценарии, при которых количество погибших может оказаться даже большим. Другие сценарии предполагают сравнительно благополучный исход».

Он пояснил, что, если по мере развития глобального потепления произойдёт перестройка течений Северной Атлантики и резко нарушится климат Европы, это приведёт к росту международной напряжённости, которая может вылиться к крупные войны.

«Когда климат меняется резко, то все процессы — и политические, и экономические — обостряются. Могут происходит социальные конфликты», — сказал эксперт.

Могут быть и другие негативные сценарии. Например, если активизируются природные источники углекислого газа. Карнаухов объяснил, в настоящее время концентрация углекислого газа в атмосфере растёт по экспоненте. Но в принципе возможен переход в стадию гиперболического роста, и тогда в течение 100 лет человечество может получить рост температуры на десятки градусов.

«И в этом случае количество погибших может оказаться даже большим, чем 1 млрд», — пояснил Карнаухов.

Другой климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева крайне скептично отнеслась к сообщению Energies.

«Я принадлежу к числу тех специалистов, которые в страшилки не играют. Это слишком серьёзно, — заявила она. — Нельзя вот так с бухты-барахты произнести такой прогноз. Хорошо известный факт — есть большая неопределённость прогнозов. Земля не шар, есть неровности поверхности и так далее. Хорошо известен тот факт, что численный прогноз погоды на срок больше 7-10 дней невозможен в силу того, что ослабевают физические связи».

По её словам, моделирование климатических изменений к концу этого столетия даёт такой разброс, что прогнозы вроде тех, что опубликовало Energies, «вызывают только недоумение».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению эксперта Всемирной метеорологической организации ООН Омара Баддура, из-за потепления климата в России может вырасти количество наводнений и пожаров.

Комментируя эти прогнозы, Карнаухов заметил, что подобные тенденции прослеживаются уже сейчас — тёплый воздух быстрее впитывает влагу и, соответственно, быстрее высушивает землю, подсушивает растения. Поэтому наводнения и засуха с лесными пожарами — это две стороны одного процесса, объясняющегося глобальным потеплением.

Любопытно, что в отдельные периоды глобальное изменение климата может обернуться не только потеплением, но и временным похолоданием. Как следствие, ледником может накрыть Скандинавию, а также северные европейские страны: Прибалтика, Дания, Шотландия.