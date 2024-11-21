Москва, 21 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В «Ростехе» сравнили работу российских и американских спасателей при эвакуации пострадавших на вертолёте. Санитарная авиация в США допускает ошибки, оставляя носилки с пациентом в воздухе, сообщает 21 ноября пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Кадр из видео

В качестве примера в канале опубликованы кадры, снятые в штате Аризона. Там на вертолёте решили эвакуировать пожилую женщину с переломом носа. Она отказывалась от транспортировки, так как её состояние не угрожало жизни, но спасатели всё же уложили её на носилки и подняли их в воздух на тросе.

«В итоге пациентка провела часть полёта, вращаясь в воздухе со скоростью порядка 200 оборотов в минуту. Примерно такая же скорость вращения несущего винта Ми-8», — говорится в сообщении.

Таким образом эвакуировать людей нельзя, пациентку должны были поднять на борт. Кроме того, подвесное оборудование следовало контролировать на земле, чтобы исключить закручивание спасательных носилок, отметили в Национальной службе санитарной авиации (НССА), подконтрольной «Ростеху».

Санитарная служба представила видео с правильным методом эвакуации.

В воздушном парке НССА — 38 вертолётов «Ансат» и 29 Ми-8. Чаще всего они эвакуируют людей с инсультами, инфарктами и тяжёлыми травмами, пострадавших в ДТП, беременных с патологиями, детей и младенцев. За последние шесть лет санитарная служба более 40 тыс. раз эвакуировала экстренных пациентов в 54 российских регионах, среди них было более 5 тыс. детей.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с пострадавшей в Аризоне произошёл в 2019 году. Женщина в возрасте 74 лет получила травму во время похода в горы. Позже она подала иск в отношении администрации города Финикса и потребовала компенсации в размере $2 млн. По итогам досудебного соглашения американка получила $450 тыс.