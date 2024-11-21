Комрат, Молдавия, 21 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В доме заместителя главы Гагаузской автономии Молдавии Ильи Узуна проходят обыски, сообщил 21 ноября Telegram-канал молдавского телевидения «Первый в Молдове».

Исполнительный Комитет Гагаузии Илья Узун

«Силовики проводят обыски в эти минуты в доме первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Ильи Узуна», — говорится в сообщении.

Также телеканал проинформировал об обысках у депутата народного собрания автономии Руслана Униловского.

Позднее жена Узуна Надежда рассказала, что сотрудники силовых служб ворвались в дом силой.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября молдавские силовики задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха из-за его публикации про действующего президента республики Майю Санду. В доме Влаха был проведён обыск.

В одной из своих публикаций Влах сделал опечатку и вместо «убирать» (Санду) написал «убивать», ошибка была оперативно исправлена, однако силовики всё равно пришли с обыском, рассказал Узун.

4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе действующего президента Майи Санду на выборах. Во втором туре выборов она набрала 55,33% голосов. Перевес ей обеспечили голоса граждан, живущих за границей. В ряде регионов страны, включая Гагаузию и Приднестровье, победу одержал конкурент Санду, экс-генпрокурор страны Александр Стояногло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. Он отметил, что Санду не является президентом своей страны, потому что большинство живущих в самой Молдавии граждан проголосовали не за неё.