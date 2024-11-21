Варшава, 21 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В Польше средства противовоздушной обороны (ПВО), авиация страны и НАТО вернулись к штатному режиму работы после приведения в повышенную боеготовность на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщает 21 ноября Оперативное командование польских вооружённых сил.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

Отмечается, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности. Никаких нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Ранее оперативное командование ВС Польши сообщало, что в связи с объявленной воздушной тревогой на Украине польские силы ПВО и радиолокационная разведка были приведены в высшую степень готовности. Кроме того, в воздух была поднята авиация НАТО.

Как передавало ИА Регнум, воздушная тревога утром 21 ноября была объявлена на всей территории Украины. По информации министерства цифровой трансформации страны, в 6:07 мск, воздушная тревога была включена по всей Украине, в том числе в Киеве.

В этот же день экстренные отключения света были введены в Киеве и трёх областях Украины. При этом Министерство обороны РФ не сообщало о каких-либо ударах по украинской территории.

17 ноября Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы военно-промышленного комплекса, а также военным предприятиям на Украине.