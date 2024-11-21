Минск, 21 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Страны Запада и оппозиция планируют применить для захвата территории Белоруссии тактику, которую ВСУ обкатали в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ, который провёл соответствующие расследование.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Кроме того, журналисты напомнили, что Белгородской области украинские формирования также использовали диверсионно-разведывательные группы.

«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу «ударил, убежал», (hit and run), такую же тактику хотят применять и в Белоруссии…», — говорится в расследовании.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, перебравшиеся в западные страны, продолжают вынашивать планы вооружённого нападения на республику. Глава государств, что реализация такого сценария спровоцирует третьей мировой войны.

Обозреватель ИА Регнум Кирилл Аверьянов в своей статье выразил мнение, что выборы президента Белоруссии в январе 2025 года пройдут без глобальных перемен в политике страны. Кроме того, он отметил, что даже, если будут предприняты попытки расшатать ситуацию в стране, то они заведомо обречены на провал.

5 ноября начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк проинформировал, что руководимая Западом белорусская оппозиция, которая находится за границей, готовится к смещению законной власти в стране. Причём авторы этих планов не исключают и силовой сценарий.