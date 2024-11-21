ДНР, 21 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Российские силы продвинулись в центр Курахово в Донецкой Народной Республике и водрузили триколор, заявил 21 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Наши войска водрузили первый российский флаг в центральной части Курахова на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой под контролем сил РФ», — сказал Рогов, его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что российские бойцы заметно дальше продвинулись в северной части города, в том числе по южному берегу Кураховского водохранилища. На данный момент основные наступательные действия в городе идут вдоль Запорожского проспекта, заключил он

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября стало известно, что ВС России освободили населённый пункт Дальнее на кураховском направлении в ДНР. 20 ноября российские военные освободили посёлок Ильинка на кураховском направлении в ДНР.

Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и технике шести бригад противника, находившихся возле населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили село Новоселидовка, расположенное в 4 км к северу от Ильинки.