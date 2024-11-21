Москва, 21 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в личном Telegram-канале видео под капельницей.

Александр Вильф/РИА Новости

22-летняя фигуристка Загитова поделилась короткой видеозаписью, на которой она лежит на диване под капельницей. Спортсменка подписала кадры словами «не болейте» и сопроводила смайликом со сложенными руками.

Алина является чемпионкой Олимпиады 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, а также победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2018) и обладательницей Гран-при фигуристов в сезоне 2017/18.

Ранее Загитова рассказала, что подверглась травле из-за заявки на получение гранта на 74,7 млн рублей. Деньги были нужны для постановки шоу «Алые паруса». По мнению продюсера и фигуриста, призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха, с учётом особенностей и масштаба проекта, спортсменка запросила не слишком большую сумму.