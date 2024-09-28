Москва, 28 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову несправедливо критикуют за желание получить грант на проведение ледового шоу. Это делается из зависти, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Sergey Elagin/Global Look Press Алина Загитова

Ранее Загитова рассказала, что подверглась травле из-за заявки на получение гранта на 74,7 млн рублей, не предполагающего софинансирования, в Президентском фонде культурных инициатив. Деньги нужны ей для постановки шоу «Алые паруса».

«Это завистники, которые с ума просто сошли. Ещё жизни никакой нет, а уже критикуют», — сказала Тарасова в беседе с ТАСС, комментируя ситуацию вокруг фигуристки.

По словам тренера, просить ещё не значит получить, а «если захотят, то дадут или дадут меньше». Никаких критиков не должно волновать желание Загитовой создать своё шоу, подчеркнула она.

Тарасова добавила, что обязательно посетит шоу Загитовой, если оно состоится.

Как сообщало ИА Регнум, ранее департамент коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив информировал о принятии заявки Загитовой на грант. Решение о возможной выдаче гранта будет принято в декабре.

По словам продюсера и фигуриста, призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха, с учётом особенностей и масштаба проекта Загитова запросила на шоу не слишком большую сумму. Он отметил, что обращение за грантами — нормальная практика, и выразил мнение, что чемпионке следует вложить в проект и собственные средства.

Ранее в сентябре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на создание ледового шоу на музыку Чайковского. Заявка была опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.