Москва, 1 июля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова одержала верх над двукратной победительницей Олимпийских игр в командном турнире шпажисток Карину Азнавурян в шоу-поединке по фехтованию на Дне московского спорта, который 1 июля проходит в «Лужниках».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова

Схватка завершилась со счетом 15:14 в пользу фигуристки. При этом при счёте 14:14 Загитова пропустила два укола, однако Азнавурян попросила их не засчитывать.

Третья попытка осталась за фигуристкой, что принесло ей победу.

20-летняя Алина Загитова является чемпионкой Олимпиады 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, а также победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2018) и обладательницей Гран-при фигуристов в сезоне 2017/18.

48-летняя Карина Азнавурян выиграла «золото» на Олимпиадах 2000 и 2004 годов, а также «бронзу» Игр 1996 года в командном турнире.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня стало известно, что Загитова проведёт показательный бой по боксу. Её соперником станет чемпион Олимпиады по боксу Альберт Батыргазиев. Поединок также состоится в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».