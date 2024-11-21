Москва, 21 ноября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Слова британского военного эксперта о якобы возможных тайных поставках ядерного оружия США киевскому режиму не стоит воспринимать иначе, как блеф. В Великобритании жаждут обострить отношений между Россией и Штатами, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук корреспонденту ИА Регнум.

United States Department of Defense Американские термоядерные бомбы B-61

Британское издание Express 19 ноября со ссылкой на военного эксперта заявило, что избранный американский президент Дональд Трамп может секретно передать Киеву ядерное оружие. По его словам, это может быть сделано для того, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский мог сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападёте на нас, мы разбомбим Москву».

Матвийчук уверен, что это блеф чистой воды и информационный вброс. А делает это Лондон для того, чтобы каким-то образом создать прецедент нагнетания обстановки между Россией и США.

«Я полагаю, что британцы, в духе своей червоточины, пытаются вбить клин в то, что Трамп пытается наладить отношения с Владимиром Путиным и попробовать решить проблему Украины дипломатическим путём»,— поделился мнением эксперт.

По словам специалиста, в Великобритании не остались без внимания те факты, что Украина нанесла удары ракетами ATACMS по Брянской области, и то, что Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину.

«Они отслеживают всю ситуацию, понимают, что мы сейчас злые на Соединённые Штаты за то, что они разрешили наносить удары своими ракетами. Британцы подливают масла в огонь»,— объяснил Матвийчук.

Эксперт заявил, что ядерная бомба — это очень технологичный боеприпас и что его не так просто передать Украине. Подобные действия требуют дополнительного вовлечения США в конфликт.

«Это же не просто поставить снаряды, что вот вам бомба, что хотите, то и делайте. Это целый цикл передачи и цикл логистики, так как боеприпас требует очень тщательного обслуживания и хранения. Кроме самой передачи боеприпаса, нужно вводить целые подразделения радиационной, химической и бактериологической обслуги»,— подчеркнул специалист.

Матвийчук также добавил, что если Россия узнает о наличии готового ядерного боеприпаса на Украине, что Киев готов его применить, то Москва тут же нанесёт ответный удар, руководствуясь обеспечением собственной безопасности.

19 ноября ИА Регнум сообщало о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Базовый принцип доктрины не изменился — ядерное оружие (ЯО) по-прежнему считается крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако условия, допускающие применение ЯО, уточняются в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства и возникновением новых военных угроз и рисков.

Обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.