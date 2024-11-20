Минск, 20 ноября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Белорусский государственный телеканал ОНТ анонсировал фильм-расследование о попытке военного вторжения в страну. Анонс был опубликовал в Telegram-канале ОНТ.

Maj. Patrick Connelly/Global Look Press

Фильм получил название «Бесы: как хотят захватить Беларусь». Он выйдет на экраны вечером 20 ноября.

«Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Детальный документ — кто, откуда, цели и задачи. Наши журналисты провели своё расследование и сегодня вечером покажут, как это могло быть», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооружённого нападения на страну. Но нападение на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны, подчеркнул Лукашенко.

НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией, заявил в ноябре начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк. Усиливается присутствие НАТО в Польше и странах Прибалтики, территория этих стран целенаправленно превращается в подготовленный в военном отношении плацдарм, добавил он.

Раньше эксперты оценивали вероятность вторжения в Белоруссию с территории Украины как крайне низкую — считалось, что киевский режим не решится растягивать линию фронта, поскольку едва удерживает существующую, но операция ВСУ в Курской области показала, что это не аргумент для киевских стратегов: ради громких информационных поводов они готовы рисковать полным обвалом фронта, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Аверьянов.