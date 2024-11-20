Москва, 20 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Целесообразность того, что люди с ампутированными конечностями должны подтверждать статус инвалида, нуждается в уточнении, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она направила соответствующие обращения министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову, сообщает 20 ноября ТАСС.

Global Look Press

По словам депутата, в ходе круглого стола в Госдуме она получила обращения, в которых инвалиды с ампутированными конечностями просят отменить переосвидетельствования по сроку в зависимости от установленной группы, проводимые учреждениями медико-социальной экспертизы.

Порядок и условия признания граждан инвалидами устанавливает правительство РФ. Таким гражданам назначают одну из трёх групп инвалидности, а несовершеннолетним присваивают категорию «ребёнок-инвалид». Общее правило предусматривает, что инвалиды I группы должны проходить переосвидетельствование раз в два года, II и III групп — раз в год, а дети-инвалиды — один раз в течение срока, на который они признаны таковыми, пояснила парламентарий.

«Для избежания двойственности в трактовании текста указанного постановления прошу вас уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования (подтверждения инвалидности) инвалидами с ампутированными верхними и/или нижними конечностями», — говорится в обращении Горячевой.

Депутат попросила подготовить разъяснения по этому вопросу и проинформировать её до 15 декабря 2024 года.

«Мы хотим, чтобы вместо проверок, «не отросла ли нога», государство сосредоточилось на создании условий для полноценной жизни и самореализации людей с инвалидностью», — приводит слова Горячевой «Парламентская газета».

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин указал на большое число проблем с трудоустройством инвалидов, в том числе участников специальной военной операции. Он попросил вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяну Голикову вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом направлении.