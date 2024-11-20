Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. ВСУ почти перестали использовать на фронте американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила 20 ноября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на военнослужащих украинской армии.

Attila Husejnow/Global Look Press

Собеседники журналистов рассказали о заметном снижении количества обстрелов с украинской стороны в последние недели, в том числе и с использованием HIMARS.

«Я уже почти не слышу их (реактивных систем залпового огня. — Прим. ред.). Они практически пропали», — сообщил изданию один из военных ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ ранее сообщало, что после вторжения формирований ВСУ в Курскую область в августе российские войска уничтожили несколько сотен единиц техники и вооружения противника, в том числе 11 пусковых установок РСЗО HIMARS.

Две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS Вооружённых сил Украины в Курской области были уничтожены 25 октября, сообщал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.