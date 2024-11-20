Москва, 20 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Похороны заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной прошли 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с актрисой пришли дети и внуки, коллеги и друзья.

Михаил Синицын/ТАСС

Светличную похоронили в «актёрском городке» рядом с народными артистами РСФСР Валентином Гафтом и Сергеем Юрским. Ей было 84 года.

Церемония прощания с актрисой, ставшей секс-символом советского кино после роли в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», состоялась в Доме кинематографистов. Первыми в зал прошли сын Светличной Алексей Ивашов и внуки.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Светличной, телеграмму в ходе церемонии зачитала директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина. Глава государства отметил, что актриса была яркой, талантливой и разноплановой, а её искренние, обаятельные героини завоевали высокое признание со стороны коллег и зрителей.

Почтить память артистки пришли коллеги Валерий Баринов, Борис Токарев, Александр Панкратов-Чёрный, певец Прохор Шаляпин и другие. Актриса Людмила Хитяева прислала на церемонию букет розовых роз. Гроб Светличной из Дома кино вынесли под аплодисменты.

Как сообщало ИА Регнум, Светличная умерла 16 ноября в одном из столичных хосписов. В конце августа врачи признали, что она неизлечимо больна. Несколько лет актриса боролась с тяжёлыми недугами: ей диагностировали рак головного мозга и ротоглотки, а также болезнь Альцгеймера, из-за которой она перестала узнавать родственников.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в армянском Ленинакане (ныне — Гюмри). В 1963 году окончила ВГИК, обучаясь на курсе режиссёра Михаила Рома, и стала актрисой московского Театра-студии киноактёра. Она сыграла в трёх десятках художественных фильмов и пяти сериалах. Наиболее известны её роли в картинах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны».