Москва, 20 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы Светланы Светличной, которая 16 ноября умерла в возрасте 84 лет после тяжёлого продолжительного заболевания. Телеграмму главы государства на церемонии прощания зачитала директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«Не стало Светланы Афанасьевны Светличной — яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах близких друзей, коллег, почитателей и лично в моём сердце», — указал российский лидер в тексте телеграммы.

По словам Путина, искренние, обаятельные героини Светличной завоевали высокое профессиональное и зрительское признание и обогатили отечественный кинематограф замечательными работами.

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Стряпуха» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Место встречи изменить нельзя» (1979). Всего она снялась в нескольких десятках кинокартин.

Светличная была членом Союза кинематографистов РФ. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

О смерти актрисы сообщила её невестка Ольга Калимбет (Ивашова). Она заявила, что Светличная скончалась в хосписе в результате тяжелой продолжительной болезни. Она будет похоронена на Троекуровском кладбище.