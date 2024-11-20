Москва, 20 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена делает всё возможное для продления конфликта на Украине, заявил 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Администрация мистера Байдена в Белом доме будет делать всё, чтобы убедиться, что война продолжается. Это реальность, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас», — сказал официальный спикер Кремля в ходе брифинга, комментируя новость о том, что Байден якобы одобрил поставку противопехотных мин на Украину.

По словам Пескова, свидетельством этого является и возможное решение Белого дома по ударам вглубь российской территории. Он также отметил, что Москва и Вашингтон не подписывали конвенцию о запрете противопехотных мин, однако Украина делала это.

Джо Байден принял решение поставить Киеву американские противопехотные мины, сообщила 20 ноября газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. В материале сказано, что администрация Белого дома рассматривает такой шаг как попытку сдерживания наступления российских войск. На Украине при этом обещали не применять мины в густонаселённых районах.

Как отметили эксперты, угроза для гражданского населения от противопехотных мин существует. Источники газеты добавили, что эти мины будут применяться только на территории, которую Вашингтон считает украинской.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.