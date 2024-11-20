Москва, 20 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с нанесением ударов по территории Украины, касаются хода спецоперации и относятся к компетенции Министерства обороны РФ. Об этом заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о закрытии посольства США в Киеве на фоне предупреждений о «потенциальной воздушной атаке».

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Эта тема не входит в его компетенцию, отметил представитель Кремля.

«Всё-таки это касается непосредственно хода СВО, и это вопрос, который относится исключительно к прерогативе Министерства обороны», — сказал Песков.

Ранее на странице Госдепартамента США в соцсети X появилось сообщение, что дипмиссия в Киеве не будет работать 20 ноября из-за информации о якобы возможной мощной воздушной атаке. Находящимся в городе американцам напомнили об укрытиях на случай объявления воздушной тревоги.

Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтавской и Харьковской областях. Власти Киевской области информировали о работе системы ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле не раз подчёркивали, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране.