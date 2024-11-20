Уфа, 20 ноября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова набрал штрафов на 14 тыс. рублей за один день в конце октября, инциденты связаны с превышением скорости. Об этом сообщает 20 ноября Telegram-канал Mash Batash.

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По информации источников, 29 октября, когда в Уфе проходил Кубок России по греко-римской борьбе, Mercedes Хабирова ехал по одной из дорог со скоростью 145 км/ч.

«Мерседес главы гнал больше 140 км/ч в сторону Центра Римы Баталовой», — говорится в сообщении.

Машина, которой управлял или в которой находился глава республики, также двигалась с большой скоростью по трассам Уфа — Салават и Уфа — Оренбург.

Отмечается, что в общей сложности с 10 октября по 19 ноября автомобиль зафиксировали 33 камеры, штрафы за нарушения составили 32 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Хабиров руководит Башкирией с 2018 года. В единый день голосования 8 сентября 2024 года он победил, по данным ЦИК, с результатом 80,21%, после чего начался его второй срок на посту главы республики.

В июне Хабиров отчитал главу Бакалинского района Башкирии Олега Ефимова за употребление спиртного на безалкогольном празднике Сабантуй. После того как чиновника заметили с алкоголем в гостевой юрте, Хабиров пригрозил ему увольнением.