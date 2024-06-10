Глава Башкирии отчитал выпившего на безалкогольном Сабантуе чиновника
Уфа, 10 июня, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Главу Бакалинского района Башкирии Олега Ефимова застукали во время распития алкоголя в юрте на безалкогольном празднике Сабантуй. После этого глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил ему увольнением, сообщила Lenta.ru.
Выяснилось, что на празднике, где действовал сухой закон для всех, включая чиновников, Ефимов выпивал в юрте гостевой. Этот инцидент не обошёл вниманием глава Башкирии.
«У меня здесь замечательная красивая фотография, Олег Алексеевич. На фото вы выпиваете в юрте гостевой», — заявил Хабиров.
Глава Башкирии поручил также провести работу с чиновником. Хабиров указал на то, что вопрос даже не в том, что выпивали, а в том, что обманывали людей. Он назвал как минимум несправедливым то, что людям власти говорят не пить, а сами тем временем нарушают сухой закон.
Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. В Башкирии запретили торговлю алкоголем по некоторым праздникам, включая последние звонки в школах, День знаний, и Сабантуй.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая в соцсетях рассказала о своих рабочих буднях, попивая кофе, получила выговор от руководства. Запись чиновницы в соцсетях получило много негативных откликов, а самой чиновницей заинтересовалась дисциплинарная комиссия.