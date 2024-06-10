Уфа, 10 июня, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Главу Бакалинского района Башкирии Олега Ефимова застукали во время распития алкоголя в юрте на безалкогольном празднике Сабантуй. После этого глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил ему увольнением, сообщила Lenta.ru.

администрация Бакалинского района Глава Бакалинского района Башкирии Олег Ефимов

Выяснилось, что на празднике, где действовал сухой закон для всех, включая чиновников, Ефимов выпивал в юрте гостевой. Этот инцидент не обошёл вниманием глава Башкирии.

«У меня здесь замечательная красивая фотография, Олег Алексеевич. На фото вы выпиваете в юрте гостевой», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии поручил также провести работу с чиновником. Хабиров указал на то, что вопрос даже не в том, что выпивали, а в том, что обманывали людей. Он назвал как минимум несправедливым то, что людям власти говорят не пить, а сами тем временем нарушают сухой закон.

Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. В Башкирии запретили торговлю алкоголем по некоторым праздникам, включая последние звонки в школах, День знаний, и Сабантуй.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), которая в соцсетях рассказала о своих рабочих буднях, попивая кофе, получила выговор от руководства. Запись чиновницы в соцсетях получило много негативных откликов, а самой чиновницей заинтересовалась дисциплинарная комиссия.