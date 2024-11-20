Москва, 20 ноября, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Лидеры России и США не пользуются для контактов горячей линией связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Также представитель Кремля отрицал наличие в настоящее время каких-либо контактов по данной линии, даже экстренных.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Дмитрий Песков отмечал отсутствие диалога между Россией и США по стратегическим вооружениям.

Если избранный президент США Дональд Трамп проявит готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала специальной военной операции, это может создать основу для мирного диалога, отметил 19 ноября Песков. По его словам, действия будущей администрации Белого дома пока трудно предсказать.