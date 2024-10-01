Москва, 1 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. У России и США нет диалога по стратегическим вооружениям, заявил 1 октября на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Представитель Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина об отсутствии такого диалога.

«Ранее в этом году он сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это решение Москва приняла в связи с тем, что Вашингтон нарушил договор. При этом американская сторона пытается оказывать давление на Россию и обвинять её в несоблюдении соглашения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 24 сентября, что Вашингтон не видит заинтересованности Москвы в возобновлении переговоров по продлению ДСНВ. Комментируя это заявление, Песков подчеркнул, что обсуждение возобновления ДСНВ должно учитывать новые факторы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 сентября заявил, что Вашингтон должен изменить свою линию, чтобы Москва согласилась начать обсуждение возобновления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.