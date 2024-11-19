Киев, 19 ноября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Депутат-оппозиционер Верховной рады Александр Дубинский предложил внести поправки в конституцию Украины с тем, чтобы упразднить пост президента и избавить страну от «внешнего управления», в частности от влияния американского миллиардера Джорджа Сороса, который проплачивает прозападные и антироссийские неправительственные организации в стране.

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«Я вижу себя лидером проекта «анти-Сорос» на Украине», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Депутат, находящийся в СИЗО, считает, что для построения независимого государства нужно снести все надстройки внешнего управления, которые привели Украину в её нынешнее состояние. В том числе он предложил внести изменения в конституцию с целью упразднения поста президента Украины.

Кроме того, Дубинский назвал ещё несколько целей. По его мнению, на Украине необходимо принять закон о контроле за деятельностью агентов иностранного влияния по образцу аналогичных законов, действующих в странах Европейского союза и Соединённых Штатах.

Целью такого закона должно стать чёткое определение получателей грантов, финансируемых иностранными организациями, а также средств массовой информации и политиков.

«Гражданское общество должно финансироваться из украинских источников и защищать интересы Украины. Нужно очистить страну от агентов иностранного влияния», — пояснил Александр Дубинский.

Политик предложил расформировать наблюдательные советы и другие органы, в которых участвуют иностранные граждане, созданные на Украине по требованию западных партнёров. Также он призвал расформировать правоохранительные органы: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как сообщало ИА Регнум, главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку ради государства и установления мира, заявил 7 ноября Александр Дубинский в Telegram-канале.

Находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Дубинский подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинением в пытках и политических преследованиях со стороны режима Владимира Зеленского.

В ноябре 2023 года Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, позорящей Украину на весь мир. После этого его обвинили в создании схемы нелегального вывоза за рубеж мужчин призывного возраста и отправили под домашний арест, позже в СИЗО.