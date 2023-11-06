Киев, 6 ноября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева отправил депутата Верховной Рады Александра Дубинского под домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом 6 ноября сообщило украинское издание «Общественное».

Отмечается, что Дубинского подозревают в создании схемы нелегального вывоза мужчин за рубеж. Речь идёт о гражданах призывного возраста.

«В Печерском районном суде Киева 6 ноября депутату Александру Дубинскому избрали меру пресечения по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Это круглосуточный домашний арест», — говорится в сообщении.

Теперь политик должен сдать на хранение загранпаспорт и другие документы для выезда за границу. Кроме того, ему рекомендовали воздержаться от контактов с людьми, причастными к делу.

Сам депутат предположил, что эта ситуация направлена на попытку прекратить критику в отношении властей Украины.

Ранее Дубинский написал в своём Telegram-канале, что Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции. По его словам, деятельность главы киевского режима позорит страну на весь мир.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путинрассказал о беспрецедентной коррупции на Украине и открыл детали своих переговоров с руководством этой страны в прошлые годы. Глава государства заявил, что в Киеве ставка на всё: даже на голос в верховном и конституционном суде.

Президент также подчеркнул, что коррупцию на Украине практически узаконили. Поэтому, по словам Путина, Запад не сможет с ней бороться, даже заменив конкретных политиков.