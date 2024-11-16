Киев, 16 ноября, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинением в пытках и политических преследованиях со стороны режима Владимира Зеленского.

РИА Новости

«Подал иск против Украины Зеленского в Европейский суд по правам человека. За 365 дней в СИЗО со мной провели всего одно следственное действие — допрос, на котором я сам настоял», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, остальные «следственные» действия свелись к двум ночам избиений, когда его переводили из одиночной камеры в «пресс-хаты», где его били «по пять-шесть человек за раз».

«Сломали два ребра. Считаю эти действия прямым политическим преследованием с применением пыток», — добавил он.

По мнению Дубинского, цель властей состоит в том, чтобы вынудить его признать себя виновным, не вести политическую деятельность и отказаться от показаний, компрометирующих президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, позорящей Украину на весь мир. После этого его обвинили в создании схемы нелегального вывоза за рубеж мужчин призывного возраста и отправили под домашний арест.

Позднее на основании подозрения в госизмене Дубинского поместили в СИЗО. Тогда же он заявил, что его избили.