Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перелезла через ограждение во время саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро. Соответствующее видео опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперёк. Закона», — написала Захарова под роликом.

Как передавало ИА Регнум, G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. 18 ноября представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. В ней лидеры стран «Большой двадцатки» отметили, что встретились для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, для продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

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