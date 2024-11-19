Москва, 19 ноября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий штрафы до 1 млн рублей для букмекеров, которые заключат пари с несовершеннолетними лицами, недееспособными гражданами и должниками. Текст документа опубликован на сайте ГД.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, — влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в тексте законопроекта.

Эти изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий запрет на приём букмекерами ставок от лиц младше 18 лет и должников по алиментам. Кроме того, предлагается запретить приём ставок от людей с ограниченной дееспособностью. Считается, что нововведение позволит защитить наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков.

В сентябре в Госдуму был внесён законопроект о запрете букмекерам и тотализаторам принимать ставки с кредитных карт. Авторы инициативы предложили возложить на банки обязанность ограничивать такие переводы. Как отметили авторы законопроекта, отсутствие таких ограничений создаёт предпосылки для попадания таких людей и их семей в тяжёлое материальное положение.

В июле группа членов комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла на рассмотрение законопроект о праве граждан устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Нововведение предусматривает, что человек может попросить включить его в список тех, кто отказывается от участия в азартных играх.