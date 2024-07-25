Москва, 25 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Группа депутатов от комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла в ГД законопроект о праве россиян устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Документ предусматривает поправки для закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Согласно проекту закона, человек может направить заявление о включении его данных в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России.

В результате россияне из списка не смогут делать ставки, покупать лотерейные билеты. Помимо этого, организаторам азартных игр запретят присылать внесённым в перечень гражданам рекламу.

Конторы и организации за приём ставок от россиян из указанного выше перечня, согласно документу, предлагается штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Ответственных за приём руководителей хотят штрафовать на 10-30 тыс. рублей, сами организации — на 50-100 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля президент России Владимир Путинпоручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров. Основная цель его работы — дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ. Это поручение президента должно быть выполнено к 10 сентября 2024 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что отчисления от букмекерских контор на развитие спорта должны исчисляться многими миллиардами. Он подчеркнул, что недавнего времени букмекерские конторы зарабатывали огромные деньги, при этом оказалось, что траты на развитие спорта составляли порядка 1-1,5 млрд рублей. Представитель Кремля добавил, что после этого поменялись люди, которые курируют эту отрасль.