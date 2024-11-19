Москва, 19 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Внесённые в ядерную доктрину изменения предполагают различные варианты ответных действий России на атаки. Однако вряд ли это изменит те решения, которые уже приняты на Западе, относительно использования дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, рассказал политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум.

Пресс-служба Министерства обороны России/AP/TASS

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Согласно тексту документа, базовый принцип доктрины не изменился. Он гласит, что ядерное оружие (ЯО) — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. Помимо всего прочего, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.

«Изменения в ядерную доктрину у нас обсуждали давно. Мало того, она менялась и раньше. По мере того, как росли угрозы в нашу сторону, мы должны были создавать варианты ответа, о чём Путин прямо и говорил. Никто особо и не скрывает, что изменения ядерной доктрины — это создание той самой контругрозы на события, которые происходят вокруг России. Было сказано всё прямо и открыто»,— заявил политолог.

Корнилов обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки, несмотря на подписанный указ Путина, готовятся применить дальнобойное оружие, которое размещено на Украине, вглубь территории России. Эксперт напомнил, что разрешения на такие удары уже были озвучены СМИ, а сейчас начинают подтверждаться официальными лицами.

«Раз уже дана команда, дана отмашка, то готовятся и применять. Мы вообще ждали, что это будет синхронно, сначала они применят это оружие, а потом объявят, что такое разрешение дано. Но я думаю, что в самом деле «Рубикон» уже перейдён. И сделано это сознательно, в том числе для того, чтобы добавить проблем будущему президенту США», — поделился мнением политолог.

Минобороны России уже подтвердило, что в ночь на 19 ноября ВСУ использовали дальнобойные ракеты ATACMS для удара по объекту в Брянской области. Из шести выпущенных ракет российские силы ПВО сбили пять, шестая ракета получила повреждения и упала на технической территории, возник пожар, но никто не пострадал, разрушений также нет.

«Ракеты ATACMS уже применялись по нашим территориям в Донбассе, поэтому мы уже можем отличить удары этими ракетами от ударов дронами»,— напомнил Корнилов.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные внимательно следят за ситуацией с возможными ударами американскими ракетами ATACMS по российской территории. Накануне он отметил, что США запустят новый виток напряжённости, если в самом деле дали разрешение Украине применять ATACMS.