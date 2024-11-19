Кишинёв, 19 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Полиция Молдавии заявила, что в пригороде Кишинёва упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации утверждается, что обломки нашёл местный житель в северной части пригорода между торговым центром «Порт молл» и «Ареной Кишинёв» и обратился в полицию. На место прибыли сапёры для обследования объекта.

Это уже четвертый летательный аппарат, найденный, по подсчётам молдавской полиции, на территории республики в ноябре. 10 ноября глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что по меньшей мере один дрон якобы является российским. При этом ни полиция, ни глава МИД Молдавии не привели доказательств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения со стороны Кишинёва попыткой втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины.