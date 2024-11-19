Москва, 19 ноября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около 906,5 тыс. человек погибшими и ранеными, следует из данных Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, отмечается, что число погибших и раненых бойцов украинских формирований в 2024 году превысило суммарные потери киевского режима за два первых года спецоперации. Информацию ведомства приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Сергей Шойгу, который на тот момент возглавлял Минобороны РФ, а с 12 мая стал секретарём Совета Безопасности России, заявлял, что Украина с начала специальной военной операции лишилась почти полмиллиона военных.

3 мая Шойгу уточнял, что с начала 2024 года превысили украинской армии превысили 111 тысяч бойцов. При этом в апреле ежесуточные потери ВСУ выросли до тысячи военных из-за требования США любой ценой сдержать продвижение российских военных на фронте.

1 ноября военный корреспондент Руслан Татаринов отметил, что, по данным официальных некрологов, с начала специальной военной операции в рядах ВСУ погибло не менее 524 тыс. бойцов. Военкор счёл эти цифры заниженными. По его гипотезе, на тот момент речь шла уже о более чем 600 тыс. погибших украинских военнослужащих.