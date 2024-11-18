Курская область, 18 ноября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ 18 ноября погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации главы Курской области, днём на территории Большесолдатского района киевский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находился мужчина.

«Погиб мирный житель — полученные ранения оказались не совместимы с жизнью», — написал Смирнов, выразив соболезнования родным погибшего.

Подробностей атаки ВСУ губернатор не указал.

Как сообщало ИА Регнум, убийство украинскими военными главного редактора курской «Народной газеты» Юлии Кузнецовой вновь показывает преступную сущность киевского режима, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила уверенность в том, что все виновные в убийстве Кузнецовой будут установлены и понесут наказание. Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что ведомство выражает искренние соболезнования родным и близким журналистки, выполнявшей свой профессиональный долг. Захарова также добавила, министерство желает скорейшего выздоровления и быстрого восстановления пострадавшим при атаке в Курской области.

О гибели Кузнецовой стало известно 17 ноября. Её смерть насупила в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Главный редактор «Народной газеты» везла архивные документы из редакции. Она собиралась написать об обстановке в области в своём новом материале.